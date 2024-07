Martín Anselmi asegura que será complicado ganar la Leagues Cup: No está siendo ni va a ser un torneo simple

Ganar la Leagues Cup 2024 con Cruz Azul, es el objetivo y deseo de Martín Anselmi. El estratega reconoció que no será nada sencillo levantar el título ya que los equipos de la MLS están jugando y compitiendo a gran nivel tanto que los clubes mexicanos les está costando vencerlos en esta edición.

Charlotte FC será su primer rival y el argentino lo tomará con “total seriedad”, por lo que no habrá muchos cambios en la estrategia, plantel y estilo de juego.

“No está siendo ni va a ser un torneo simple, los partidos se están dando muy competitivos. Le viene costando a nivel resultados a los equipos de de Liga MX sacar buenos buenos resultados. Todavía faltan jugar grandes equipos, de nuestra liga, pero por lo que estuve mirando pude ver casi todos los partidos que disputaron equipos mexicanos contra contra equipos de Estados Unidos y se han dado partidos muy intensos, muy competitivos, creo que no va a ser fácil”, explicó el técnico de Cruz Azul en rueda de prensa.

Y agregó: “Me parece que hay mucha expectativa con relación a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey, a Toluca, América, que ya van a empezar sus partidos y nosotros como lo dije antes en México, como Cruz Azul, tenemos que estar a la altura de la circunstancia”.

Para Anselmi, jugar en un campo sintético, siempre es riesgoso, ya que es impredecible cómo se mueva el balón y más si llueve, ya que puede rodar más rápido. Por otro lado, aseguró que a pesar de llegar como el líder del Apertura 2024, deben cambiar el chip ya que es borrón y cuenta nueva.

“Nos toca jugar por ahí en un campo sintético donde ellos están acostumbrados y nosotros no, y bueno, va a ser también un rival más al que hay que vencer. Así que no creo que sea una competencia simple. Me parece que son equipos duros, físicos, que son intensos, y que nos va a demandar cambiar el chip. Lo que hicimos hasta este momento en la Liga MX hay que dejarlo atrás. Esta es una nueva competencia y después retomar lo que veníamos haciendo en nuestra propia Liga”.

En la pasada edición, se tuvo como finalistas al Inter Miami y Nashville, teniendo como vencedor a Messi y sus amigos. Para Martín Anselmi, será un lindo desafío cambiar esa historia: “En cada partido hay mucho en juego, como Cruz Azul queremos llegar a lo más lejos posible y ese es el objetivo que nos hemos trazado”

“Si no me equivoco, el formato anterior era distinto, esta es la segunda vez que la que la competencia se juega con este formato, y creo que eso cambia muchísimo las cosas. En la anterior final sí es verdad que hubo dos dos equipos de MLS, al final es un desafío acostumbrarte a jugar grupos donde hay tres equipos, donde un empate no solo te da el punto, sino que a su vez lo tenés que definir por penales, entonces hay que adaptarse a las reglas, hay que adaptarse a saber competir en este sistema, mañana un empate y después ganando en los penales te permite avanzar de ronda”, sentenció.