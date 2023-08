María del Rosario Espinoza asegura que el 23 de agosto cambió su vida: "Es mi gran día, el día perfecto"

Han pasado cinco mil 478 días y lo recuerda como si hubiera sido ayer. Hace 15 años, María del Rosario Espinoza escribió su nombre en la historia del deporte mexicano, al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

“La única fecha que recuerdo bien siempre que llega agosto es el 23. Para mí, es un día especial. Lo puedo definir como mi gran día, el día perfecto”, compartió la extaekwondoina, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

La sinaloense salió de la villa olímpica sabiendo que “iba a ser un día diferente. No sabía si iba a ganar medalla o no, pero sí tenía ese sentimiento de que iba a ser un día especial”.

María recuerda que, al iniciar la participación en sus primeros Juegos Olímpicos, sólo se decía “lo único que quiero y deseo es que reaccionen mis piernas, que no me gane el nervio y que pueda hacer lo que entrené”. De los cuatro combates que tuvo, el que más le causó nerviosismo fue la semifinal contra Sarah Stevenson, porque la británica “ya me había ganado dos combates anteriormente. Sabía que era el combate de mi vida. Si ganaba, ya estaba en la final. Paso ese combate y voy a la final, con la noruega Nina Solheim”.

Espinoza entregó todo en seis minutos (tres rounds de dos minutos cada uno) y triunfó por 3-1. Cuando sonó la campana, sonrió, sabía que ya se había vestido de oro, pero fue hasta el abrazo con su entrenador José Luis Onofre cuando comenzó a llorar.

“Me siento una mujer con la satisfacción de que pude dejar huella en el deporte mexicano”, confesó. “Toda mi vida voy a estar agradecida con el deporte, con México, por darme esa oportunidad de representar al país”.