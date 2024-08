Mamá biológica de Simone Biles reaparece; quiere "sanar" su relación con la gimnasta olímpica

Cuando Simone Biles ―la histórica gimnasta y medallista olímpica― tenía tres años, fue separada de su madre biológica: Shannon. La señora Biles, quien vivía una cotidianidad ensombrecida por el alcoholismo y la drogadicción, recibió una visita por parte de las autoridades estadounidenses y con ello, perdió la custodia de sus hijos, incluida Simone.

Ahora, en el presente, Shannon quiere sanar su relación con Simone. En entrevista con el periódico británico, Daily Mail, se sinceró y explicó que, si bien tiene el número telefónico de su hija, no quiere presionarla.

"La estoy esperando y tengo paciencia. No puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero sólo debo esperarla", platicó.

Aunque Shannon no tiene contacto directo con Simone, reveló que sí habla con el abuelo materno de la gimnasta olímpica; quien consiguió la custodia de Simone cuando ella tenía seis años.

"Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado. Me gustaría hacer las paces con ella en persona", finalizó Shannon.

Además de dedicar tiempo a su recuperación, Shannon ―dentro de sus posibilidades― trabaja como cajera en un supermercado.

¿Cómo le fue a Simone Biles en los Juegos Olímpicos de París 2024?

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la gimnasta estadounidense se coronó con cuatro medallas. Tres de oro y una de plata, cerrando una participación histórica.

