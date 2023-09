Luis Malagón sobre las 'ayudas arbitrales': "Si eso fuera seríamos campeones cada seis meses"

Después de la victoria (1-2) ante Querétaro, que desató comentarios negativos en redes sociales sobre las Águilas del América por aparentes 'ayudas arbitrales'.

Luis Malagón, guardameta azulcrema y de la Selección Mexicana, rechazó por completo que su equipo necesite o reciba ayudas de algún tipo para ganar partidos en la Liga MX.

El exjugador de Necaxa aseveró que, si eso existiera, serían campeones en el futbol mexicano cada seis meses y no tendrían que entrenar diariamente.

"Yo no creo que sea ayuda sinceramente. Si fuera ayuda, América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide y uno va a trabajar y la gente puede opinar lo que le deseé, no caemos en provocaciones".

Malagón, agregó que ahora el equipo se siente motivado por ser líderes en el Apertura 2023, pero aseguró que lo importante será llegar a la liguilla y ganar el título.

"Al final del día en la liguilla es el lugar para marcar la diferencia, obviamente marca la pauta estar arriba e ilusiona. Yo creo lo más importante es jugar liguilla y ganar las finales y eso tenemos en mente".

Por último, el arquero dejó un mensaje a los fanáticos, con los que aceptó tener una deuda de títulos y a los que les prometió trabajo".

"Le debemos muchos a los aficionados, es una sequía de títulos y más en el club que lo pide y que sepan que anhelamos lo mismo y vamos por buen camino".