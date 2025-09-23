Más Información

Chivas, ganan o empiezan a despedirse del Apertura 2025

Los Pumas tienen un partido clave ante el FC Juárez en la lucha por los puestos del Play-In de la Liga MX

Los Pumas, de nueva cuenta, sufrieron por la falta de contundencia y no superaron su primera prueba de fuego en el torneo.

Tras sumar un empate (1-1) ante los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, el conjunto auriazul visita esta noche al FC Juárez, con la necesidad de ganar, porque ya no puede dejar puntos en el camino.

Fronterizos y capitalinos chocan en un duelo directo por los puestos de clasificación a la Liguilla, con realidades muy similares.

De momento, el equipo de Efraín Juárez se encuentra en la séptima posición, con 13 unidades, pero no está afianzado en la zona de Play-In, así que deberá derrotar a los Bravos para mantener la esperanza.

Los Pumas cuentan con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Ya no tienen margen de error.

Por su parte, la escuadra de Martín Varini se ubica en el noveno lugar, con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas, así que saldrá con la convicción de imponerse, para superar en la clasificación a su adversario.

Desde que el FC Juárez existe, los felinos lo han visitado en nueve ocasiones y no han obtenido los resultados esperados: Dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Sin embargo, tienen de su lado el antecedente más reciente. El torneo pasado lo eliminaron en el Play-In, tras cardiaca serie de penaltis.

Además, su racha invicta de siete partidos (tres triunfos y cuatro empates) le da confianza.

Los Pumas de Juárez ya no tienen permitido perder puntos. La obligación es estar más cerca de la zona de clasificación a la Liguilla.

