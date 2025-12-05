Los mejores MEMES que dejó el Sorteo de la Copa del Mundo; la Selección Mexicana protagonizó la respuesta en redes

Más Información
Pese a la incertidumbre que acompaña a la Selección Mexicana porque —hasta noviembre de este año— hila seis partidos sin conocer la victoria, el tiempo no se detiene. Y el próximo verano, iniciará su camino en la Copa del Mundo ante Sudáfrica. Un escenario similar al que, hace casi dieciséis años, se vivió en el Mundial de 2010.
El 11 de junio del 2026, el “Tricolor” iniciará su camino en la Fase de Grupos. No sólo se enfrentará a Sudáfrica, también a Corea del Sur y al ganador del Play-Off 4 de la UEFA en la búsqueda de dejar atrás la temprana eliminación que vivió en Qatar 2022.
A lo largo del Sorteo de la FIFA, la respuesta en redes no se hizo esperar. Estos son los mejores memes que dejó el evento, donde se definieron los cruces entre las selecciones participantes.
Así se dio la respuesta en redes sociales, después de que el Sorteo de la FIFA definiera la Fase de Grupos del Mundial de 2026
