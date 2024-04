No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y después de 4999 días Javier Hernández volvió a marcar en la Liga MX.

Chicharito Hernández aprovechó la deficiente marcación defensiva y frente a Iván Rodríguez empujó el esférico al 35'.

Lee también VIDEO: Jenni Hermoso dedica golazo a Nayeli Rangel tras ser operada por tres fracturas

Una anotación que generó que las redes sociales reaccionaran y tuvieran cientos de memes con referencia al actuar del exjugador del Real Madrid.

LOS MEJORES MEMES DE CHICHARITO Y SU GOL

¿Chicharito anotando? ¿Qué sigue? ¿Dieces en la boleta de Bart? 🤭

Chivas 1-0 Puebla pic.twitter.com/dJ5XHqsUW3 — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 7, 2024

El primer gol de Chicharito tenía que ser con un asistencia de nuestro Piojo pic.twitter.com/NyekXOgnsV — Francisco (VillaVillaPanchismo) (@xPxncho_17) April 7, 2024

Chicharito volvió meter gol con el Club Deportivo Guadalajara pic.twitter.com/bkMUJZlRw8 — Fidelinho Kong (@Fidelsnap) April 7, 2024

4998 días pasaron para que Chicharito volviera a meter gol con las chivas 🐴#Puebla #Chivas #ligaMx pic.twitter.com/5rD6s3wnJZ — WSMX (@WaifuSportsMX) April 7, 2024

GOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL CHICHARITO HIJOS DE SU PUTA MADRE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL



pic.twitter.com/J8Lo5Q8gjf — martín (@benitezmartind) April 7, 2024