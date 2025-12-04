Los Cowboys ahora van por golpe ante Lions

La Semana 14 de la temporada 2025 en la NFL comienza con la visita de los Cowboys de Dallas (6-5-1) al Ford Field de los Lions de Detroit (7-5), en busca de la cuarta victoria consecutiva para los de la Estrella Solitaria. Después de los triunfos sobre Eagles y Chiefs, últimos protagonistas del Super Bowl, los dirigidos por Brian Schottenheimer llegan motivados.

Los Cowboys están de vuelta en la conversación por ganarse un lugar dentro de los Playoffs, los triunfos sobre Filadelfia y Kansas City son prueba de que este equipo va en serio; sin embargo, no es suficiente. El propio Jerry Jones está motivado por el presente del plantel, que aseguró “está jugando de forma inspirada”. La trágica muerte de Marshawn Kneeland unió y le dio un nuevo sentido de pertenencia a sus jugadores.

“Estamos jugando más sueltos y disfrutando el momento, entendiendo que la vida puede ser muy frágil”, declaró el quarterback Dak Prescott, quien lleva tres mil 261 yardas por aire y 25 pases de anotación en la temporada.

Además, Dallas encontró una nueva fortaleza en sus adquisiciones para hacer una defensiva sólida. Por si fuera poco, con CeeDee Lamb y George Pickens, cuentan con dos de los mejores receptores en la Liga. Entre ambos, suman 11 touchdowns por aire y mil 886 yardas a través de recepciones.

Por su parte, los dirigidos por Dan Campbell vienen de sufrir una polémica derrota con los Packers de Green Bay y están obligados a ganar si no quieren perder protagonismo en la lucha por el liderato de la División Norte.

Aunque tienen una de las mejores ofensivas en yardas totales, con 376.3 por partido y 138.1 promedio en juego terrestre, la posible baja de Amon-Ra St. Brown enciende las alarmas en un equipo que necesita ganar. Jahmyr Gibbs y David Montgomery cargan con el peso del ataque.

El cierre de la temporada está cada vez más cerca y ambos deben ganar para no poner en riesgo su lugar en Playoffs.