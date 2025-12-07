Los Celtics salvan el partido en Toronto y ya son terceros en la Conferencia Este

Los Celtics, del español Hugo González, alcanzaron este domingo el tercer puesto de la Conferencia Este al derrotar a los Raptors en Toronto por 113-121 en un partido que los de Boston casi pierden en los últimos minutos tras ir ganando por 23 puntos.

Jaylen Brown, de los Celtics, y Brandon Ingram, de los Raptors, fueron los máximos anotadores del partido con 30 puntos cada uno. Derrick White, base de Boston, anotó 27 puntos mientras que Scottie Barnes (Raptors) y Neemias Queta (Boston) consiguieron un doble-doble.

Hugo González solo jugó 2.26 minutos. Y aunque anotó los dos tiros que ejecutó, un triple y un mate, su labor defensiva dejó que desear y el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, lo retiró de la cancha en medio de una regañina. Mazzulla señaló al final del partido que el jugador madrileño tiene que mejorar en defensa aunque alabó su papel ofensivo.

"Tiene que seguir mejorando en los bloqueos, en el 'spacing', en cómo entender el juego", declaró Mazzulla.

Los Raptors, que empezaron este domingo como terceros de la Conferencia Este, han estado dando muestras de cansancio en los últimos partidos. Con el de hoy, los canadienses han perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

Los Celtics llevan la trayectoria opuesta: tras un inicio de temporada titubeante, están ahora con una racha ganadora de cinco partidos aunque en Toronto, estuvieron cerca de perderla en el último cuarto.

La primera mitad del partido discurrió sin problemas para los de Mazzulla. Los Raptors nunca fueron un problema, con un ataque estático y predecible y una defensa incapaz de parar los tiros a larga distancia de White o Sam Hauser.

Los primeros 12 minutos concluyeron con un 26-34 a favor de Boston. Y al descanso, los visitantes anotaron 43 puntos más para dejar el marcador en 59-77.

A la vuelta del vestuario siguió la misma tónica y los Celtics alcanzaron su máxima ventaja, 23 puntos con 64-87 a falta de 8 minutos para el final del tercer cuarto.

Pero a partir de ese momento, y tras un tiempo muerto de los Raptors, los locales empezaron su remontada para terminar el periodo en 91-97.

El impulso en defensa y ataque de los Raptors se mantuvo al inicio de los últimos 12 minutos liderados por Ingram. Y a falta de 10 minutos para el final, los Raptors se pusieron por primera vez por delante en el marcador, 98-97. Los canadienses llegarían a estar tres puntos por delante. Pero un tiempo muerto de Mazzulla recompuso a los de Boston.

Dos triples consecutivos de White y Payton Pritchard devolvieron la tranquilidad a los Celtics y rompieron el esquema de los Raptors que fueron ya incapaces de plantear ataques coordinados, lo que dejó el marcador final en 113-121.