Lionel Messi habría renovado con el Inter Miami y se retiraría en la MLS

Luego de meses de incertidumbre sobre su futuro, todo parece indicar que la novela entre Lionel Messi y el Inter Miami está por terminar, al llegar a un acuerdo para la renovación del astro argentino.

De acuerdo con información del diario Miami Herald, el campeón del mundo en Qatar 2022 llegó a un acuerdo con la directiva del equipo estadounidense para continuar y terminar su carrera en la MLS.

Lee también Gilberto Mora asegura que México puede ser campeón del Mundial Sub-20

En el reporte, que de inmediato generó alegría entre los aficionados de Las Garzas, se agrega que Messi firmó un acuerdo multianual, en el que se estableció su continuidad en el equipo luego de la Copa del Mundo de 2026.

El plan de la dirigencia es contar con el exjugador del FC Barcelona hasta 2027, año en el que se inaugurará el Miami Freedom Park Stadium, su nueva casa, y en la que se espera contar con él como elemento activo para celebrar la gran fiesta.

Lee también Marcus Rashford encamina victoria del Barcelona sobre Newcastle en Champions League

Desde su llegada en el verano de 2023, Lionel Messi ha jugado 36 partidos con el Inter Miami en todas las competiciones, incluyendo la MLS, la Leagues Cup, la Copa de Campeones de la Concacaf y el Mundial de Clubes.