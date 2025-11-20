Liga MX: Tijuana vs Juárez - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Tras la pausa por la Fecha FIFA, la Liga MX retoma la intensidad con uno de los duelos más equilibrados del Play-In: Tijuana frente a Bravos de Juárez. Dos equipos que cerraron la fase regular con apenas un punto de diferencia, ocupando el séptimo y octavo lugar, y que se juegan todo en un partido que promete emociones en la cancha del Estadio Caliente.

Tijuana llega al compromiso con la ventaja de estar en casa, respaldado por una afición que ha convertido su cancha en una fortaleza. Sin embargo, los Xolos de Sebastián Abreu entienden que no pueden confiarse por tener ese elemento a su favor, luego de dejar en la recta final del torneo muchas dudas en defensa, con errores que en esta fase podrían ser letales.

Por su parte, Bravos de Juárez arriba con la etiqueta de equipo incómodo. A pesar de terminar octavos, los dirigidos por Martín Varini han demostrado carácter en partidos clave y cuentan con jugadores desequilibrantes que pueden cambiar el rumbo en cualquier momento.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO