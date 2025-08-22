Más Información

Liga MX: Tijuana vs Chivas- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Santiago Giménez lanza contundente mensaje; apaga rumores de una salida del AC Milan

Rubén Duarte lanza contundente mensaje a José Juan Macías y Alan Medina; los nuevos refuerzos de Pumas ya tienen presión

Abierto GNP Seguros: Esto es lo que gastarás en alimentos

Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca

Bajo la noche del Estadio Caliente, los “Xolos” de Tijuana recibirán la visita de los rojiblancos de para disputar la sexta fecha del Apertura 2025.

Para este encuentro, el “Rebaño Sagrado” llega con tres empates y una solitaria victoria. Esto los lleva a ocupar el lugar dieciséis de la tabla de posiciones.

En contraste, los “Xolos” ocupan el séptimo puesto de la tabla, por lo que lucharán por mantenerse constantes.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Caliente

Minuto a minuto Tijuana vs Chivas; hoy, viernes 22 de agosto

