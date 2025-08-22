Liga MX: Tijuana vs Chivas- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Bajo la noche del Estadio Caliente, los “Xolos” de Tijuana recibirán la visita de los rojiblancos de Chivas para disputar la sexta fecha del Apertura 2025.

Para este encuentro, el “Rebaño Sagrado” llega con tres empates y una solitaria victoria. Esto los lleva a ocupar el lugar dieciséis de la tabla de posiciones.

En contraste, los “Xolos” ocupan el séptimo puesto de la tabla, por lo que lucharán por mantenerse constantes.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Caliente

Minuto a minuto Tijuana vs Chivas; hoy, viernes 22 de agosto