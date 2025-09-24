Liga MX: Tigres vs Atlas - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

sta noche, el Estadio Universitario será testigo de un choque con tintes decisivos entre Tigres y Atlas. Los regiomontanos llegan con la presión de recuperar terreno tras una serie de resultados irregulares, mientras que los rojinegros buscan consolidar su repunte y meterse de lleno en la pelea por puestos de clasificación.

El equipo de Guido Pizarro, se presentará ante su afición luego de empatar en condición de visitante ante Pumas.

Por su parte, Atlas llegará a tierras regias tras también empatar ante Mazatlán, un resultado que los colocó en la parte baja de la clasificación.

La presión alta de Tigres y la capacidad de Atlas para contragolpear serán factores a seguir. Además, el rendimiento de los porteros —Nahuel Guzmán y Camilo Vargas— podría inclinar la balanza en un encuentro donde cada detalle cuenta.

