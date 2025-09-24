Liga MX: San Luis vs América - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

El Estadio Alfonso Lastras se prepara para una noche de emociones cuando Atlético de San Luis reciba al Club América, en un duelo que promete intensidad y buen futbol.

Los potosinos llegan con la motivación de hacer valer su localía y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos más sólidos del torneo.

Las Águilas, dirigidas por André Jardine, atraviesan un gran momento y quieren extender su racha positiva en territorio potosino. Con una plantilla profunda y dinámica, América apuesta por imponer su estilo desde el arranque.

Más allá de los tres puntos, el partido representa una prueba de carácter para ambos equipos. San Luis quiere demostrar que puede competir ante los grandes, mientras América busca consolidarse.