Liga MX: San Luis vs América - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

La Casa De Los Famosos hace que la transmisión del Toluca - Rayados cambie de canal

Resultado: Cruz Azul rescata el empate ante Querétaro; Mier se equivoca y Toro Fernández salva a La Máquina

Atlantis Jr. en CU; el luchador fue embajador del partido entre Cruz Azul y Querétaro

Novak Djokovic se une con dos expilotos de Fórmula 1 para invertir en un equipo de futbol francés

El Estadio Alfonso Lastras se prepara para una noche de emociones cuando Atlético de San Luis reciba al Club América, en un duelo que promete intensidad y buen futbol.

Los potosinos llegan con la motivación de hacer valer su localía y dar un golpe sobre la mesa ante uno de los equipos más sólidos del torneo.

Las Águilas, dirigidas por André Jardine, atraviesan un gran momento y quieren extender su racha positiva en territorio potosino. Con una plantilla profunda y dinámica, América apuesta por imponer su estilo desde el arranque.

Más allá de los tres puntos, el partido representa una prueba de carácter para ambos equipos. San Luis quiere demostrar que puede competir ante los grandes, mientras América busca consolidarse.

