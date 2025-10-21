Más Información

Carlos Slim Domit habló sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull: "No lo veo como una injusticia"

Liga MX: Rayados de Monterrey vs FC Juárez - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Después del sorpresivo empate ante los Pumas, los Rayados de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a los Bravos de Juárez por la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la .

Con 27 puntos, los Rayados se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, buscando una victoria que los haga subir escalones y quedar mejor posicionados de cara al final de la temporada regular.

Por su parte, el cuadro de la frontera es noveno con 19 puntos y aspira a colarse en la zona de clasificación directa.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas del encuentro.

