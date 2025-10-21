Liga MX: Rayados de Monterrey vs FC Juárez - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Después del sorpresivo empate ante los Pumas, los Rayados de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a los Bravos de Juárez por la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con 27 puntos, los Rayados se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, buscando una victoria que los haga subir escalones y quedar mejor posicionados de cara al final de la temporada regular.

Por su parte, el cuadro de la frontera es noveno con 19 puntos y aspira a colarse en la zona de clasificación directa.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas del encuentro.