Liga MX: Querétaro vs Chivas - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Pumas vs Atlético de San Luis: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Isaac del Toro competirá en México; confirman su participación en el Campeonato Nacional

Esta noche, el Estadio Corregidora será testigo de un enfrentamiento con realidades opuestas. Querétaro, ubicado en el puesto 16 con apenas 11 puntos, llega golpeado tras una dura derrota 4-0 ante Toluca.

Los Gallos Blancos han mostrado una defensa vulnerable y poca generación ofensiva, lo que los mantiene lejos de la zona de Play-In.

En cambio, Chivas vive su mejor momento del torneo: suma cuatro victorias consecutivas y se ubica en la octava posición con 20 unidades, buscando escalar a puestos de clasificación directa.

