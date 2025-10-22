Liga MX: Querétaro vs Chivas - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Esta noche, el Estadio Corregidora será testigo de un enfrentamiento con realidades opuestas. Querétaro, ubicado en el puesto 16 con apenas 11 puntos, llega golpeado tras una dura derrota 4-0 ante Toluca.

Los Gallos Blancos han mostrado una defensa vulnerable y poca generación ofensiva, lo que los mantiene lejos de la zona de Play-In.

En cambio, Chivas vive su mejor momento del torneo: suma cuatro victorias consecutivas y se ubica en la octava posición con 20 unidades, buscando escalar a puestos de clasificación directa.

