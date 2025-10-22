Liga MX: Pachuca vs Tigres - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

El Estadio Hidalgo será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Pachuca y Tigres se enfrentan en un choque directo por los puestos de clasificación a la Liguilla, con ambos equipos ubicados en el top 6 de la tabla.

Los Tuzos, dirigidos por Jaime Lozano, llegan con 21 puntos y una racha de cuatro partidos sin derrota, mientras que los felinos de Guido Pizarro suman 26 unidades y se mantienen invictos como visitantes.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO