Liga MX: Necaxa vs Tijuana EN VIVO - Jornada 12 del Clausura 2026

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Este viernes, los “Rayos” de Necaxa y los “Xolos” de Tijuana se encargarán de abrir el telón de la Jornada 12 del Clausura 2026 en el Estadio Victoria Aguascalientes.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de ViX Premium, Claro Sports YouTube y Pluto TV.
Universal Deportes 08:40 PM
Cae el segundo gol de Necaxa
Universal Deportes 08:11 PM
Comienza el segundo tiempo
Universal Deportes 07:56 PM
Termina el primer tiempo
Universal Deportes 07:48 PM
Seis minutos agregados al primer tiempo
Universal Deportes 07:39 PM
Gol de Necaxa
Universal Deportes 07:16 PM
Comienza el partido en el Estadio Victoria Aguascalientes
Universal Deportes 06:59 PM
Alineación de Tijuana confirmada para el partido
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¿Cómo llegan Necaxa y Tijuana a la Jornada 12 del Clausura 2026?
Después de vivir un empate a cero con Puebla, Necaxa saltará a la cancha desde el catorceavo lugar del torneo con un saldo de siete derrotas, tres victorias y un empate.
Mientras que, en la otra cara de la moneda, Tijuana llegará al encuentro después de golear (0-3) a León. De momento, la escuadra fronteriza ocupa el décimo lugar del Clausura 2026 con seis empates, tres derrotas y dos victorias
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