Liga MX: Necaxa vs Tijuana EN VIVO - Jornada 12 del Clausura 2026

Este viernes, los “Rayos” de Necaxa y los “Xolos” de Tijuana se encargarán de abrir el telón de la Jornada 12 del Clausura 2026 en el Estadio Victoria Aguascalientes.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de ViX Premium, Claro Sports YouTube y Pluto TV.

Universal Deportes 08:40 PM Cae el segundo gol de Necaxa

Universal Deportes 08:11 PM Comienza el segundo tiempo

Universal Deportes 07:56 PM Termina el primer tiempo

Universal Deportes 07:48 PM Seis minutos agregados al primer tiempo

Universal Deportes 07:39 PM Gol de Necaxa

Universal Deportes 07:16 PM Comienza el partido en el Estadio Victoria Aguascalientes

Universal Deportes 06:59 PM Alineación de Tijuana confirmada para el partido

El XI de esta noche ante Necaxa 🐕❌ pic.twitter.com/uhUPQK43N2 — Xolos (@Xolos) March 21, 2026

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Xolos de Tijuana en festejo de gol, durante la novena fecha del Apertura 2025 ante León - Foto: Imago7

¿Cómo llegan Necaxa y Tijuana a la Jornada 12 del Clausura 2026?

Después de vivir un empate a cero con Puebla, Necaxa saltará a la cancha desde el catorceavo lugar del torneo con un saldo de siete derrotas, tres victorias y un empate.

Mientras que, en la otra cara de la moneda, Tijuana llegará al encuentro después de golear (0-3) a León. De momento, la escuadra fronteriza ocupa el décimo lugar del Clausura 2026 con seis empates, tres derrotas y dos victorias

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