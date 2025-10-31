Más Información

Emilio Azcárraga visita al América; tuvo reunión con el plantel de cara a la Liguilla

Emilio Azcárraga visita al América; tuvo reunión con el plantel de cara a la Liguilla

Liga MX: Necaxa vs Santos - EN VIVO - Jornada 16 del Apertura 2025

Liga MX: Necaxa vs Santos - EN VIVO - Jornada 16 del Apertura 2025

Cruz Azul jugará ante Palmeiras o Flamengo en la Copa Intercontinental

Cruz Azul jugará ante Palmeiras o Flamengo en la Copa Intercontinental

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

NBA en México: Anthony Davis es duda para el juego entre Mavericks y Pistons en la Arena CDMX

NBA en México: Anthony Davis es duda para el juego entre Mavericks y Pistons en la Arena CDMX

Aún con la esperanza de meterse en el Play-In del , los “Guerreros” de Santos Laguna se medirán ante los “Rayos” de Necaxa en la búsqueda de una victoria. Muy necesaria, ya que los albiverdes todavía dependen de sí mismos para mantenerse con vida en el torneo.

En un escenario distinto, Necaxa se encuentra hasta el lugar dieciséis de la tabla general. Pese a que el panorama es difícil, ya que dependen de una serie de resultados, los "Rayos" podrían sobrevivir si le arrebatan el triunfo a los "Guerreros".

Este partido, correspondiente a la Jornada 16 del torneo, será el penúltimo de la fase regular.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Victoria Aguascalientes.

Lee también

Necaxa vs Santos; minuto a minuto, hoy, 31 de octubre

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS