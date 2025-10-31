Liga MX: Necaxa vs Santos - EN VIVO - Jornada 16 del Apertura 2025

Aún con la esperanza de meterse en el Play-In del Apertura 2025, los “Guerreros” de Santos Laguna se medirán ante los “Rayos” de Necaxa en la búsqueda de una victoria. Muy necesaria, ya que los albiverdes todavía dependen de sí mismos para mantenerse con vida en el torneo.

En un escenario distinto, Necaxa se encuentra hasta el lugar dieciséis de la tabla general. Pese a que el panorama es difícil, ya que dependen de una serie de resultados, los "Rayos" podrían sobrevivir si le arrebatan el triunfo a los "Guerreros".

Este partido, correspondiente a la Jornada 16 del torneo, será el penúltimo de la fase regular.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Victoria Aguascalientes.

