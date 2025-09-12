Liga MX: Necaxa vs Juárez EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca esta noche con el duelo entre el Necaxa y el FC Juárez, quienes se ven las caras en el Estadio Victoria en Aguascalientes, luego de una semana sin actividad liguera.

Los Rayos arriban a este duelo con muchas dudas a su alrededor, especialmente Fernando Gago por su trabajo que demostrado hasta este punto del torneo del futbol mexicano. El cuadro dirigido por el argentino cayó 3-0 frente los Xolos de Tijuana, sumando tres derrotas al hilo.

Necaxa se ubica en la posición número 15 de la clasificación con un total de cinco unidades, por lo que buscan una victoria para intentar escalar unos cuantos lugares.

Los Bravos de Juárez han cosechado tres victorias al hilo, la última fue frente al Mazatlán (1-0) jugando de local gracias a la anotación de Óscar Estupinan desde los 11 pasos.

Estos tres triunfos consecutivos le sirvieron a los fronterizos para llegar a puestos de Ply-In. De momento, los Bravos están en la octava posición de la clasificación con 11 puntos, ubicándose cerca de los primeros seis.

Minuto a minuto de Necaxa vs Juárez; HOY, viernes 12 de septiembre