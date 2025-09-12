Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Después de la pausa que se vivió por la Fecha FIFA, los auriazules de Pumas visitarán a los "Cañoneros" de Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Mientras la noche cae en el recinto, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán hilar su sexto partido sin conocer la derrota. Esto, después de firmar dos victorias (Querétaro y Atlas) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

De momento, Pumas ocupa el décimo lugar de la tabla con nueve puntos. Mientras que, unos puestos más abajo, Mazatlán es dueño de la doceava posición.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio El Encanto.

Mazatlán vs Pumas EN VIVO; hoy, viernes 12 de septiembre