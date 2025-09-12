Más Información

VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Canelo Álvarez y Terence Crawford vencen a la báscula; así se vivió la ceremonia de pesaje

Javier Mascherano revela haber platicado con Luis Suárez tras la polémica por el escupitajo

Después de la pausa que se vivió por la , los auriazules de Pumas visitarán a los "Cañoneros" de Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Mientras la noche cae en el recinto, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán hilar su sexto partido sin conocer la derrota. Esto, después de firmar dos victorias (Querétaro y Atlas) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).

De momento, Pumas ocupa el décimo lugar de la tabla con nueve puntos. Mientras que, unos puestos más abajo, Mazatlán es dueño de la doceava posición.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio El Encanto.

Mazatlán vs Pumas EN VIVO; hoy, viernes 12 de septiembre

