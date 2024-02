Liga MX: Lo IN y lo OUT de la jornada 8 del Clausura 2024

LO IN

Regresó el triunfo y el ídolo a Guadalajara

Después de un amargo empate en Mazatlán y una sorpresiva derrota en Aguascalientes, el equipo de Fernando Gago recuperó la memoria en una noche que quedará registrada en los libros de historia del Club Deportivo Guadalajara. Ganaron, gustaron y golearon a los Pumas con anotaciones de Cade Cowell, Víctor Guzmán y de Antonio Briseño.

Sin embargo, los reflectores se los llevó Javier 'Chicharito' Hernández, quien regresó a las canchas después de ocho meses en recuperación por una lesión y así, volvió a vestir de manera oficial la camiseta rojiblanca en un partido de Liga MX.

Lee también Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones tras finalizar la jornada 8 del Clausura 2024

En el Azteca mando yo

El Club América llegó al Clásico Joven como el equipo menos favorito para ganar. La racha de Cruz Azul y lo que parecía ser un "bajón" en el juego de las Águilas, colocaba al equipo de Coapa un escalón por debajo de la Máquina; sin embargo, la historia de siempre se repitió.

En el estadio Azteca, del cual los celestes ya abandonaron para jugar como local en el estadio del Atlante, las Águilas ganaron por 1-0, pero una lluvia de goles anulados indicó que el encuentro pudo terminar en otra goleada histórica.

LO OUT

Los fantasmas de siempre

La Máquina de Martín Anselmi parecía imparable. Llevaban una racha de seis victorias consecutivas y se situaban en la parte más alta de la tabla de posiciones; sin embargo, las pruebas complicadas apenas comenzaban. Derrotaron a Tigres y parecía que el proyecto era serio y no un espejismo.

Sin embargo, cuando tenían que demostrarle a su afición que esto que viven es nuevo y la ilusión tiene cimientos sólidos, llegó el eterno rival, quien les ganó dos finales en los últimos 10 años y les dio una de las peores humilladas en su historia con un 7-0 hace unos torneos, para darles un golpe de realidad.

Lee también Liga MX: Alejandro Fernández causa cambio de sede del Cruz Azul vs Chivas

Un Volcán que no intimida

Tigres no pasa por el mejor momento. Empataron con Atlas, un equipo que ya se acostumbró a generarle problemas a los felinos, y el Volcán no sólo no se llenó, sino que despidió a sus jugadores con fuertes abucheos.

Para colmo, André-Pierre Gignac, máximo ídolo del equipo, abandonó el campo de juego con fuertes reclamos hacia el entrenador auxiliar, ya que Robert Dante Siboldi no estuvo en el banquillo por cumplir la suspensión tras el incidente con Willer Ditta.

Lee también VIDEO: El impresionante gol de portería a portería de Jonathan Orozco en la Kings League Americas