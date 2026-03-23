Tigres visita a Juárez en el cierre de la jornada 12 del Clausura 2026.
A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.
Juárez FC vs Tigres: Minuto a minuto
Universal Deportes 08:28 PM
¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!
Universal Deportes 08:04 PM
¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!
Bravos y Tigres empatan 1-1 al final del primer tiempo
Universal Deportes 07:54 PM
Min 44. ¡TÉCNICOS EXPULSADOS!
Guido Pizarro y Pedro Caixinha son expulsados
Universal Deportes 07:53 PM
Min 31. ¡EXPULSIÓN!
Tigres pierde al Chicha Sánchez al recibir tarjeta roja
Universal Deportes 07:30 PM
Min 20. ¡GOOL DE JUÁREZ!
Estupiñán empata el partido 1-1
Universal Deportes 07:18 PM
Min 8. ¡GOOL DE TIGRES!
Joaquim adelanta a la visita 1-0.
Universal Deportes 07:11 PM
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
[Publicidad]