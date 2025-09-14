Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, domingo 14 de septiembre

La actividad de la Liga MX sigue este domingo con la Jornada 8 del Apertura 2025, misma que ha regalado grandes emociones a los aficionados del país.

Con esos antecedentes, se espera que los partidos espectaculares continúen, teniendo para el día de hoy un par que involucra a cuatro equipos con escenarios distintos.

El primero de ellos es la visita de Monterrey a Querétaro. El equipo regio, que ha logrado consolidar un estilo de juego y se encuentra en posiciones protagonistas, se mide a Gallos, que intentará resistir la poderosa ofensiva regia.

Luego de ese partido, la fecha termina en San Luis, donde el Atlético buscará, ante su afición, recobrar la memoria y quedarse con las tres unidades ante Tijuana, equipo que ha tenido altibajos en la campaña.

HORARIOS PARA VER LOS PARTIDO DE HOY EN LA LIGA MX

Querétaro vs Monterrey

Hora: 17:00 (CST)

Transmisión: Caliente TV