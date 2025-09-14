Más Información

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, domingo 14 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 8 del Apertura 2025, HOY, domingo 14 de septiembre

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

¡Imparable! Isaac del Toro gana el Trofeo Matteotti y firma su cuarta victoria en solo una semana

Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Chicharito Hernández debuta como DT de Chivas en el Clásico Nacional y le roba los reflectores a Milito

Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Guillermo Ochoa no fue convocado para su debut con el AEL Limassol en Chipre

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años en Manchester

La actividad de la Liga MX sigue este domingo con la Jornada 8 del Apertura 2025, misma que ha regalado grandes emociones a los aficionados del país.

Con esos antecedentes, se espera que los partidos espectaculares continúen, teniendo para el día de hoy un par que involucra a cuatro equipos con escenarios distintos.

Lee también

El primero de ellos es la visita de Monterrey a Querétaro. El equipo regio, que ha logrado consolidar un estilo de juego y se encuentra en posiciones protagonistas, se mide a Gallos, que intentará resistir la poderosa ofensiva regia.

Luego de ese partido, la fecha termina en San Luis, donde el Atlético buscará, ante su afición, recobrar la memoria y quedarse con las tres unidades ante Tijuana, equipo que ha tenido altibajos en la campaña.

HORARIOS PARA VER LOS PARTIDO DE HOY EN LA LIGA MX

  • Querétaro vs Monterrey
  • Hora: 17:00 (CST)
  • Transmisión: Caliente TV

  • Atlético San Luis vs Xolos de Tijuana
  • Hora: 19:00 (CST)
  • Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios