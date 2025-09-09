Liga MX Femenil registra 46 debuts en el Apertura 2025; 130% más que el torneo pasado

Las nuevas generaciones de futbolistas han encontrado en la Liga BVVA MX Femenil un gran espacio para su desarrollo. Como ejemplo está lo que se ha registrado hasta la Jornada 10 del Apertura 2025, donde han debutado un total de 46 jugadoras.

Este número de debuts es más de lo que se registró en el Clausura 2025, campaña en la que en esta misma instancia solamente habían debutado 20 futbolistas. La alza en los estrenos de las jugadoras representa un crecimiento de 130% respecto al torneo pasado.

Durante las primeras 10 fechas del torneo, América y Necaxa se han colocado como las escuadras con más debuts, seis. En el listado le siguen cinco clubes con cuatro estrenos cada uno: Atlético de San Luis, Cruz Azul, Querétaro, Mazatlán y Puebla.

De las 46 debutantes, 28 de ellas cuentan con el proceso en la Sub-19, lo que suma a la Regla de Menores. La implementación de esta medida fue con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las futbolistas desde temprana edad.

Lista de las 46 debutantes

América

Mariela Ramos

Zaira Caballero

Claudia Hernández

Ana Pedrero

Allison García

Arantza Segura

Atlas

Laila Saravia

Naomi Jasso

Atlético de San Luis

Emily Jaimes

Mia flores

Aidinn López

Ivonne contreras

Tijuana

Angélica Cierra

Naomi Rojo

Kassandra Flores

Cruz Azul

Niomi Grimaldo

María Esquivel

Hanna Osorio

Desirée Mendoza

Querétaro

Sury Lujano

Danna Cortéz

María Fernanda Pérez

Dana Rodríguez

Guadalajara

Denisse Castro

Mazatlán FC

Brenda Aleman

Ambar González

Mia Alday

Jazmin Ramos

Necaxa

Alexia García

Zoé Medellín

Karoll López

Jada Lynn Barnett

Ty Eisha Ann Burks

Renata Gallardo

Puebla

Carol Hernández

Sheila Vivanco

Paola Pérez

Inés Martínez

Rayadas

Alejandra Prado

Ashlyn Fernández

Santos

Karla Rodríguez

Tigres

Angélica Antonio

Diana Ordoñez

Toluca

Valerie Cortez

Fernanda Monroy

Pumas

Ariatna Dorante

