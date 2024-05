Liga MX Femenil: América y Chivas se enfrentarán en la Liguilla del Clausura 2024

A falta de un partido para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, el duelo entre América y Chivas es el único confirmado para la fase de Cuartos de Final.

Las Águilas con su visita a Juárez, cierran la Jornada 17 y con el resultado de dicho enfrentamiento quedará definida la Liguilla de la liga rosa.

Las de Coapa, con 34 puntos aseguraron el cuarto lugar, mientras que el Guadalajara con su triunfo (0-1) sobre las Rayadas se afianzaron en el quinto puesto con 32 unidades; las Bravas buscarán su boleto a la Fiesta Grande y con un empate podrían conseguirlo.

En caso de ganar, las azulcrema ya no alcanzarían al Monterrey, que ocupa el tercer puesto con 38 puntos, luego de su caída frente a las Chivas

El Clásico Nacional entre Águilas y Rojiblancas se ha disputado seis veces en instancias finales y cinco han sido para las capitalinas

Por ahora, los enfrentamientos de cuartos de final son: Tigres vs Toluca, Pachuca vs León, Rayadas vs Pumas y América vs Chivas; sin embargo, un triunfo o empate de FC Juárez podría modificar los partidos.