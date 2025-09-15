Liga MX: Atlético de San Luis vs Xolos EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025, el Atlético San Luis recibirá a los Xolos de Tijuana en un encuentro que promete emociones, ya que ambos equipos llegan con objetivos claros pero con realidades contrastantes.

El duelo, a disputarse en el Estadio Alfonso Lastras, será clave para las aspiraciones de ambos clubes en la Liga MX.

El cuadro potosino atraviesa un momento complicado. Con apenas seis puntos en siete jornadas, los potosinos ocupan las posiciones bajas de la tabla general, lo que genera urgencia por sumar de a tres.

Su reciente derrota por 3-1 frente a Toluca evidenció carencias futbolísticas que el equipo rojiblanco deberá corregir si quiere revertir su situación.

Por su parte, Tijuana llega en un mejor momento. Los Xolos, ubicados en el séptimo puesto con 12 puntos, sueñan con afianzarse en zona de Liguilla o, al menos, asegurarse un lugar en el Play In.

Su contundente victoria por 3-0 ante Necaxa en la jornada anterior refuerza su confianza para enfrentar este compromiso como visitantes.

