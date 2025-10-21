Liga MX: América vs Puebla - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Esta noche las Águilas del América reciben en el estadio Ciudad de los Deportes al Puebla, como primer partido de la fecha 14, jornada doble del Apertura 2025 de la Liga MX.

Después de la derrota en el Clásico Joven contra Cruz Azul, los dirigidos por André Jardine están obligados a ganar de manera contundente para empezar a limpiar su imagen con la afición azulcrema, molesta por las derrotas en dos de los tres clásicos de este semestre.

En la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones, América es tercero con 27 puntos, uno por debajo del Cruz Azul y cuatro por debajo del Toluca, único líder del torneo.

En cambio, la Franja es último de la tabla con 8 puntos y sus aspiraciones de clasificar incluso al Play-In parecen haber llegado a su fin.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas del encuentro.

