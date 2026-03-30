LFA apuesta a lo grande para la temporada 2026

La Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) dio un golpe de autoridad rumbo a la temporada 2026 al presentar una serie de cambios estructurales que apuntan directamente a su consolidación dentro del deporte profesional en el país.

Desde la Ciudad de México, la liga delineó un plan que combina inversión internacional, expansión operativa y una mayor proyección mediática, sin perder de vista su esencia: representar el futbol americano hecho en México.

El anuncio más fuerte llegó desde el plano financiero, con la integración de Global Sports Capital Partners mediante una inversión de 100 millones de dólares. A esto se suma la llegada de tres nuevos dueños, movimiento que fortalece la base de las franquicias y le da mayor estabilidad al proyecto.

En lo deportivo, la LFA apostará por innovar en su calendario. El kickoff de la temporada 2026 será con un partido en jueves por la noche, mientras que el resto de la jornada se disputará en sábado, buscando una mejor conexión con la afición.

La liga también reforzó su estructura comercial con la llegada de Wilson como proveedor oficial de balones y la incorporación de Oakley como socio. Además, dio un paso importante en la protección de sus jugadores al confirmar que todos contarán con seguro gracias a AON.

En el plano internacional, la LFA cerró un acuerdo con ESPN para la transmisión exclusiva de la temporada, con distribución multiplataforma a través de Disney+ en México, América Latina y el Caribe.

“Esta es una era donde la confianza se gana en cada jugada y donde las marcas se convierten en parte de una historia real”, señaló Gonzalo Sevilla, director general de la liga.

Con una nueva estructura directiva, la LFA busca abrirse camino hacia nuevas audiencias y consolidar su crecimiento.