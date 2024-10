Leyenda del Real Madrid pide perdón a Roberto Carlos por ignorar racismo: "Nos reíamos y le aventaban plátanos"

En los último años, el futbol español ha teniendo múltiples casos de racismo, en el que varios jugadores reciben insultos por parte de los fanáticos en los estadios.

Un hecho que no es nuevo para Fernando Morientes, histórico jugador del Real Madrid, quien habló sobre el tema y la forma en la que afectó en su época a varios compañeros.

Entre ellos Roberto Carlos, estrella del cuadro merengue y la Selección de Brasil, quien en varias ocasiones fue objeto de insultos racistas.

Hecho que provocó que Morientes dedicará unas palabras al brasileño, al que le pidió disculpas por guardar silencio y no actuar ante esa difícil situación.

“Siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no había episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada. He jugado con Roberto Carlos, Makelele, Seedorf que eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia civil, a Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos”.

FOTO: AFP - Fernando Morientes con el Real Madrid

'El Moro', que disputó con la camiseta blanca un total de 273 partidos, en los que alcanzó la cifra de cien goles, habló del los avances sobre el tema, ya que ahora todos suman para erradicarlo.

“Yo veo mucha evolución porque veo lo que era antes y lo que es ahora. Cuando había un impertinente era jaleado por las personas que estaban su alrededor. Ahora la gente lo mira mal y hace diez años no pasaba porque eso estaba normalizado y nosotros lo veíamos como algo normal", finalizó