Leyenda de la Selección Mexicana arremete contra los jugadores: "Tienen mucha voz y voto"

El más reciente fracaso de la Selección Mexicana ante Estados Unidos continúa sumando críticas, una de ellas ha sido la de un histórico referente del Tricolor.

Alberto García Aspe, tres veces mundialistas y una figura del futbol mexicano fue claro y no dudó en señalar que uno de los males que tiene el equipo de Jaime Lozano es que algunos jugadores cruzan la jerarquía del técnico.

“Mira no sé si está secuestrada, la verdad, porque no estoy adentro, pero lo que se puede ver es que sí tienen mucha voz y voto los jugadores importantes, los de jerarquía y no sé si ya se ha pasado del otro lado”, comentó en entrevista para TUDN.

En ese sentido, Aspe fue más profundo y aseguró que para evitar esa situación es fundamental el papel del director deportivo, quien es un puente entre los protagonistas.

“Entiendo perfectamente que siempre debe haber una comunicación entre jugadores y cuerpo técnico, obviamente, y directivos también; tiene que haber una muy buena comunicación y siempre, regularmente, para eso está el director deportivo que es el intermediario”, finalizó.