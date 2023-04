Lewis Hamilton revela que no le gusta conducir: No me gusta el tráfico, es muy estresante para mí

Los pilotos de la Fórmula 1 guardan algunos secretos sobre su vida privada y el siete veces campeón Lewis Hamilton reveló uno de ellos.

Hace algún tiempo, en entrevista con Jimmy Kimmel, Hamilton dio a conocer que sólo le gusta manejar si se trata de hacerlo a gran velocidad, es decir, como lo que hace en cada fecha del calendario de la máxima categoría.

"No, no me gusta manejar, la gente siempre lo pregunta pero no, no me gusta conducir, a menos que sea rápido. Mi padre ama manejar, pero en mi caso, prefiero darle las llaves a alguien más", explicó el piloto de Mercedes AMG.

Y entonces contó lo mal que la pasa si se encuentra con tráfico en la ciudad: "No me gusta el tráfico, es muy estresante para mí. Cuando llego a casa tengo un viejo Mini Cooper, como el de Mr Bean, lo llevo a la ciudad donde crecí y conduzco por lugares que me traen recuerdos como mi escuela, mi primera casa. Nadie espera que yo esté en ese auto, te lo aseguro".

Hamilton ha ganado los títulos mundiales en 2008 con McLaren, y los de 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 con Mercedes.

En la presente campaña de la categoría reina, Lewis está en el cuarto puesto del campeonato de pilotos con 38 puntos, por detrás de Max Verstappen (69), Sergio Pérez (54) y Fernando Alonso (45).

Lewis Hamilton - Foto: AFP