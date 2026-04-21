León vs América EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX

América enfrenta esta noche a La Fiera en León, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de vencer al Toluca, las Águilas llegan con la misión de hilar triunfos y poner prácticamente los dos pies en la Liguilla del futbol mexicano, fiesta a la que no falta desde el Clausura 2017.

Pero no será sencillo. La Fiera llega también con 22 puntos y con la misión de mantenerse en los puestos importantes, frente a su afición. En caso empatar o perder, podría descender lugares.

Las Águilas suman ocho partidos sin perder frente al León y quieren alargar la buena racha ante los Esmeraldas; fuera de casa tienen apenas dos triunfos

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