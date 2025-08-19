Leagues Cup: Puebla, la más grata sorpresa del torneo binacional

Una de las más grandes sorpresas que trajo consigo esta edición de la Leagues Cup fue la clasificación del Puebla a los cuartos de final. No sólo por no ser uno de los equipos con más renombre en la Liga MX, sino porque su presente, y desde hace un par de años, no es el más favorable. Así también lo percibe el exfutbolista Francisco Fonseca.

“El caso del Puebla es muy particular; está en cuartos de final en Estados Unidos y en su Liga está mal. Su técnico [Pablo Guede] acaba de renunciar, han conseguido un punto solamente. Es un ejemplo extraño del formato que ahora tiene la competencia”, aseveró el Kikín.

Sin embargo, el estadounidense Marcelo Balboa comentó que La Franja debería aprovechar esta situación de ser el Caballo Negro en el torneo y dejar todo en el campo, en pos de seguir avanzando y llegar lo más lejos posible.

“A la gente, le gustan mucho estas historias, del equipo que nadie esperaba nada y que termine llegando a la final. Si yo fuera el técnico, iría con todo... No tienes nada que perder. Me la juego al 100% el miércoles contra Seattle, y ya después me preocupo por la Liga de México”, expresó Balboa.

Postura que —de inmediato— fue respaldada por el exdelantero: “Si yo fuera Martín Bravo [actual técnico], voy con todo a ganar el partido, nada de cuidarse. Ya llegaste hasta aquí siendo el Puebla, pero si logras trascender, vas a ir dándote a conocer más a nivel internacional. Además de que sería algo muy lindo para la afición. Ojalá les vaya bien”.