Leagues Cup 2025: Seattle Sounders vs Puebla- EN VIVO - Cuartos de Final

Este miércoles, el Lumen Field será testigo del primer enfrentamiento oficial entre Seattle Sounders y Club Puebla, en un duelo que promete emociones y contrastes.

Los Sounders llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo, con una fase de grupos perfecta y una ofensiva que ha repartido goles entre ocho jugadores distintos.

Puebla, por su parte, busca mantener viva una sorprendente campaña que los ha llevado más lejos que nunca en la Leagues Cup

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

LOS 11 DE AMBOS EQUIPOS