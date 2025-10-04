Laura Burgos feliz de generar generar interés por el muay thai en México

Ser bicampeona mundial y campeona de los World Games son algunos de los éxitos de Laura Burgos, referente del muay thai, quien se ha convertido en el rostro de su disciplina en el país.

Con ese rol asumido con orgullo y respaldado por las preseas obtenidas en diferentes partes del mundo, la peleadora regia habló sobre la satisfacción que representa ser ejemplo para niñas deportistas. “Me gusta que las niñas que practican artes marciales vean que hay un camino. Tal vez no soy tan consciente de lo que influyo, pero me gusta mostrar ese paso a paso para trascender, para que ellas puedan seguir después”.

Burgos añadió que no ha sido fácil desarrollarse en un deporte poco conocido, asegurando que considera una victoria el hecho de que la sociedad investigue sobre el muay thai. “Es complicado abrir camino. Somos un deporte que aún no es conocido en México, pese a que tiene mucha historia. Lo que me gusta es hacer que la gente pregunte por el muay thai, que investigue”.

Laura Burgos solicitó a las mujeres continuar en la búsqueda de cumplir sus sueños. “Es una nueva era y no hay distinción de género. Hoy no te pueden decir qué puedes hacer y qué no. Debes trabajar, seguir tu camino y demostrar tu gran talento”.