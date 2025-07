Las nuevas Chivas ilusionan al Piojo Alvarado; está convencido de que volverán a los primeros planos

Austin.— Una sonrisa ilumina el rostro de Roberto Carlos Alvarado cuando imagina su participación esta noche en el Juego de Estrellas que protagonizarán la MLS y la Liga MX, pero se acentúa al imaginar el futuro con el Guadalajara.

Aunque ha trabajado pocos días con el cuerpo técnico encabezado por el director técnico argentino Gabriel Milito (debido a su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro), el Piojo está seguro de que el sudamericano devolverá a las Chivas a los primeros planos, donde siempre deben estar.

“Es poco tiempo, apenas [trabajé] una semana con ellos, pero para mí es un técnico muy exigente, que le gusta ir de frente, que estés a tope y te exijas en cada entrenamiento”, comparte. “Eso le viene bien a Chivas, porque en los últimos torneos no nos ha ido bien”, acepta.

Desde su perspectiva, el que propone el director técnico “es un sistema que ya tenemos claro, lo hemos incorporado y nos va a ir muy bien con él”.

Es por eso que lamenta no estar en tierras tapatías para preparar el duelo del sábado contra el Atlético de San Luis, aunque también valora mucho la posibilidad de ser parte del equipo de Estrellas de la Liga MX. “Me gustaría estar entrenando con mi club, con mis compañeros, porque he tenido poquito tiempo con ellos”, revela. “Llegó un cuerpo técnico que apenas conozco y me hubiera encantado estar en el equipo, pero la tomo para bien esta experiencia de compartir con los mejores de la Liga MX y la MLS”.

Ya habrá tiempo de asimilar, aún más, la idea de un hombre que lo ha convencido.