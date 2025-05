Lamine Yamal pide disculpas tras eliminación de Barcelona; "Lo hemos dado todo"

El Inter de Milan y FC Barcelona regalaron este marte uno de los partidos más emocionantes en los últimos años dentro de la UEFA Champions League, al terminar luego de dos partidos con un triunfo (7-6) del equipo italiano que significó avanzar a la final.

Lo ocurrido en la cancha para el equipo español, significó un fuerte golpe en el ánimo de la afición, futbolistas y cuerpo técnico, que soñaba con tener una temporada redonda con un triplete.

Con el resultado negativo y la herida fresca, varias de las grandes figuras del plantel blaugrana de Hansi Flick, rompieron el silencio y mediante sus redes sociales compartieron mensajes para sus seguidores, quienes los apoyaron hasta el final.

Entre los mensajes más destacados resaltó el escrito por Lamine Yamal, joven estrella de la institución que pidió disculpas por lo ocurrido en la cancha, asegurando que su compromiso se encuentra en darle al club muchos campeonatos.

"Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos no tengáis ninguna duda “CULERS” no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!”, escribió el delantero español.

A la par de mensaje de Yamal, otro de los mensajes que tuvieron repercusión en las plataformas sociales, fue el del brasileño Raphinha, quien externo su deseo de levantar el trofeo de la liga española.

"Volveremos más fuertes… Gracias al apoyo de todos Culers… seguimos juntos… La temporada no ha acabado. Cada día que pasa tengo más orgullo de vestir estos colores, orgullo de esto equipo. Visca el Barça sempre".