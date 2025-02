Lalo Trelles vivió una extraña celebración del 14 de febrero; acabó de visita con la podóloga

Lalo Trelles pasó una extraña cita del 14 de febrero con su pareja Lorena Cid.

El exconductor de Televisa Deportes e hijo del histórico entrenador Ignacio Trelles, 'Don Nacho', compartió en con sus seguidores en las redes sociales que después de una buena comida, él y su mujer terminaron de visita con una podóloga.

Este momento fue calificado por Cid como "El amor con la podóloga", y es que en la publicación, ese fue el texto con el que acompañaron el video publicado el viernes de San Valentín.

¿Por qué Lalo Trelles acudió a una podóloga el 14 de febrero?

Todo quedó explicado en ese video y es que Lalo Trelles contó que luego de una comida con Lorena, ella tuvo que acudir a la podóloga por un problema que se le presentó en el pie izquierdo.

"Amigos, con el gusto de siempre. Hoy es 14 de febrero, día de los enamorados, de los novios, de las parejas, fieles. Yo me imaginé todo después de comer en un buen lugar de primer nivel, me imaginé seguirla con Lorena... Pero no sé qué rayos le pasó a Lorena en el dedo gordo del pie izquierdo y en pleno día de San Valentín estamos esperando a que la atienda la podóloga... ¡O sea, hellow! Como sea, aquí estamos y que todos la pasen bien", mencionó.

Lalo Trelles en polémica con hijo del expresidente Calderón

Hace algunos días Eduardo Trelles estuvo en el centro de la polémica luego de que lanzara una crítica al expresidente Felipe Calderón, situación en la que uno de los hijos del exmandatario aprovechó para contestarle al ex de Televisa.

"¿Cómo va a originar Calderón los aranceles que aparentemente impondrá Trump? Por análisis tan estúpidos como este, te corrieron, y tu esposa tuvo que abrir su only fans para que tragues", dice la publicación en X de Luis Felipe Calderón Zavala.