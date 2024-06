Glendale.— No hay mañana para Jaime Lozano y los suyos. El triunfo es el único resultado que puede salvar a México de otro fracaso en suelo estadounidense.

La permanencia de la Selección Mexicana en Copa América corre peligro y no sólo eso, la continuidad del Jimmy será evaluada con base en el resultado de esta noche contra Ecuador. La continuidad de Lozano Espín corre peligro, por más que se hable de un respaldo por parte de la Federación Mexicana de Futbol: “Son decisiones que no me corresponden, es pregunta para Duilio [Davino]. Me parece que como técnico siempre dependes de los resultados, hemos hablado, la decisión no es mía, yo tengo que sacar el rendimiento, por eso estoy tranquilo, son decisiones que no me tocan a mí”, expresó Lozano respecto a su continuidad.

El empate no está en la cabeza de Jaime y sus dirigidos, ya que la igualada los dejaría sembrados en el camino, pero tampoco se rompe la cabeza con relación a su continuidad. “Vivo enfocado en mi trabajo, cómo ganar partidos... Es lo que me incumbe, viendo los jugadores que mejor van para el siguiente partido, para eso me contrataron. De mi parte, aprendí a saber escuchar y escuchar a la gente que tiene algo para aportar, soy alguien muy abierto, a la crítica y puntos de vista, sobre todo cuando es sumar, entiendo el entorno”, declaró en conferencia de prensa.

Mas la autocrítica no existe en Jaime Lozano. Él asegura estar tranquilo por el funcionamiento del equipo y confía en revertir la situación, esta noche en el estadio State Farm. “Estoy tranquilo por lo que ha demostrado el equipo en la cancha, los resultados no son malos, pensamos ya en Ecuador. Lo que me da tranquilidad es que el grupo está bien, es un partido más, debemos salir bien y mejorar puntos que nos han costado trabajo”, concluyó.

Pero la realidad es que no es un juego más, hay que ganar o no hay más Copa... y quizás técnico.