Detrás de cada pase, cada anotación y cada campeonato conquistado por la Selección Mexicana Femenil de flag football, hay años de sacrificio, perseverancia y una lucha constante por ganar reconocimiento dentro de una disciplina que careció de espacios, apoyo y visibilidad.

Hoy, aquellas barreras han quedado atrás para un grupo de 12 mujeres que está a las puertas del reto más importante.

Con el uniforme nacional y la ilusión de millones de niñas detrás, el equipo mexicano inicia hoy su participación en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, Alemania, con un objetivo por el que han trabajado toda su vida: Convertir años de esfuerzo y dedicación en el boleto que les permita competir por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

“Estamos muy emocionadas, motivadas y preparadas. Este es el momento para el que hemos trabajado durante mucho tiempo y todas tenemos clara la responsabilidad que implica. Es un Mundial diferente, pero también una gran oportunidad, y tenemos la ilusión de cumplir ese sueño para nuestro país: Clasificar a los Juegos Olímpicos”, dijo Diana Flores, quarterback de la Selección Mexicana, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Convertida en el rostro más reconocido del flag football a nivel mundial, Flores destacó que —detrás del éxito— existen años de esfuerzo. Afirmó que todas las dificultades enfrentadas cobran sentido al estar hoy a un paso de cumplir un gran anhelo.

“Cada segundo ha valido la pena. He dejado mucho de mi vida por la Selección. Todo lo que hemos logrado me llena de orgullo, y sé que todavía quedan muchas cosas por venir”, finalizó.

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