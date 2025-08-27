Más Información

Manchester United cae por penales ante equipo de cuarta división; hace el ridículo en la Copa de la Liga Inglesa

Comentarista de Televisa reacciona a la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "Estos ridículos tienen al país en la lona"

La Real Sociedad dedica emotivo video a Carlos Vela; lo recuerdan con cariño

Marco Antonio 'Gato' Ortiz rompe el silencio y lanza un mensaje a sus críticos; "Pocos cuentan con preparación"

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Champions League? Te contamos los detalles sobre la temporada 2025-26

Carlos Vela, uno de los jugadores mexicanos con mayor talento, vivió el momento más alto de su carrera en la Real Sociedad, equipo en el que, gracias a su calidad, se ganó el corazón de la afición.

Vela, quien llegó al equipo español tras su paso por el Arsenal, rápidamente se identificó con la grada y fue fundamental para alcanzar los objetivos cada temporada.

El paso del exjugador del LAFC por San Sebastián fue entre 2011 y 2018, años en los que disputó un total de 250 encuentros oficiales, anotando 73 goles en siete campañas.

Los números de Vela, quien fue elegido Jugador del Año por la afición en dos ocasiones, siguen teniendo una enorme importancia para el club, que, mediante sus redes sociales, recordó con cariño el debut del mexicano con su camiseta.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, la institución mostró algunas imágenes del exfutbolista de Chivas y la Selección Mexicana, que le permitieron ganarse un gran respeto y la etiqueta de uno de los mejores extranjeros en la historia del club.

@realsociedad 🇲🇽 Han pasado 14 años del debut de Carlitos Vela 🥲 #tiktokfootballacademy #CarlosVela #Mexico #LALIGAHighlights ♬ sonido original - Real Sociedad

La publicación, que suma poco más de 180 mil "likes", generó comentarios de nostalgia por la versión de Vela, quien hizo una dupla temible con el galo Antoine Griezmann.

