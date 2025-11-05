La nueva estrella de la Liga MX que pronto dejaría el futbol mexicano

El Apertura 2025 de la Liga MX está por concluir en su fase regular, dejando tras de sí varias dudas entre la afición de distintos clubes, quienes podrían despedirse de varios jugadores con el silbatazo final.

Uno de los casos más llamativos es el de James Rodríguez, atacante colombiano que dejaría al León y actualmente analiza ofertas, siendo una posibilidad latente su salida al futbol de Estados Unidos.

Junto a Rodríguez, otra de las grandes estrellas del futbol mexicano apunta a dejar el país, tras dejar en duda su continuidad con su club actual.

Se trata del arquero Camilo Vargas, uno de los más destacados en su posición y quien, durante los últimos torneos, ha defendido los colores del Atlas, institución con la que termina contrato en seis meses.

“Sobre mi futuro, mi contrato vence en junio. Quedan seis meses más de contrato. Es cuestión de sentarse a hablar con la directiva y tratar de ver cuáles son las intenciones de ambas partes. Mi deseo siempre ha sido continuar, sin duda. No puedo decirte algo que no puedo controlar o algo sobre lo que no puedo tomar una decisión”, mencionó en conferencia de prensa.

Desde su llegada al Atlas, Camilo Vargas se ha convertido en mucho más que un guardameta: es el líder silencioso que sostiene al equipo en los momentos más críticos. Su capacidad para leer el juego, ordenar la defensa y realizar atajadas clave ha sido determinante en los éxitos recientes del club, incluyendo el histórico bicampeonato.