La mexicana María Sánchez se convierte en la futbolista mejor pagada de la NWSL

El futbol femenil en Estados Unidos dio este lunes extraordinarias noticias para una jugadora mexicana, quien además de renovar contrato se convirtió en la mejor pagada de la categoría.

Se trata de la mediocampista María Sánchez, quien junto al Houston Dash informó la renovación de su contrato hasta 2027.

Un acuerdo que significó para la también jugadora de la Selección Mexicana ser la futbolista con mejor contrato en la historia de la Liga de Estados Unidos Femenil.

De acuerdo con información de Jeff Kassouf, María firmó por tres años y un total de 1.5 millones de dólares, cantidad que supera los 1.1 millones de Trinity Rodman de Washington Spirit.

“Las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba El Dash. No puedo esperar a volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”, mencionó María al sitio web del club.