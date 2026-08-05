Siguiendo los pasos de la Selección Mayor en la Copa del Mundo, la Sub-20 logró terminar la fase de grupos del Premundial con marca perfecta. Tres partidos ganados y con la portería invicta sin recibir goles. A un paso de jugar la final, la solidez defensiva refleja la identidad de este equipo juvenil.

Luis Antonio Carmona, defensa central de la Selección Mexicana, destacó la unión que existe en el equipo y las claves para vencer a Panamá en los cuartos de final.

“El grupo viene trabajando muy bien y estamos preparados para cualquier cosa. Las porterías en cero como defensor te ayudan mucho en lo anímico, en lo mental, te hacen sentir fuerte y te da mucha confianza para los siguientes partidos y eso es parte de nuestra identidad, saber que dejamos en cero la portería porque adelante los delanteros la van a meter”, declaró el central.

Gracias a la aplastante actuación en la primera ronda, México clasificó a la fase final como la segunda mejor selección del torneo, sólo detrás de Estados Unidos. Carmona estuvo presente en los tres partidos, dos de ellos como titular, y reconoce que la afición en Puebla jugó un gran papel para obtener estos resultados.

“La gente nos ha apoyado mucho desde el primer día, la gente ha respondido y gran parte de las victorias es gracias a ellos, cuando uno se siente cansado se siente su apoyo”, mencionó. Nicolás Schiller Solti

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