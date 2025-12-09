La cercanía con los atletas la fórmula para el éxito de Rommel Pacheco

Rommel Pacheco ha dejado claro que su gestión al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se distingue por una fórmula sencilla, pero poderosa: Escuchar al atleta.

A poco más de un año de asumir la dirección, el cuatro veces clavadista olímpico reconoció que una de las claves de su éxito ha sido mantener una comunicación constante con los deportistas, atendiendo cada inquietud y buscando soluciones, sin importar la hora.

A final de cuentas, su labor es apoyar a que los deportistas cuenten con lo necesario para ofrecer resultados positivos.

“Somos un call center 24/7 con los atletas; también, mediante redes sociales, estamos muy pendientes. La atención al atleta es muy importante, no importa si están en China y aquí son las 3 de la mañana. Todos estamos pendientes, trabajamos por ellos y por el deporte del país”, compartió, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Pacheco, quien vivió en carne propia el día a día de ser un deportista de alto rendimiento, estableció que es amigo y consejero de las nuevas generaciones, para que aprovechen al máximo el apoyo, también pensando en el futuro.

Esa cercanía le ha permitido tener una extraordinaria comunicación con todos los deportistas.

“Les he dicho a los atletas que me vean como un aliado, un amigo que los escucha. Siempre intentaré resolver los problemas. Les comento que lo que ganen, lo administren... Les pido que ahorren para el futuro”, confesó Pacheco.

Sabedor de que falta un largo camino por recorrer en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, Rommel pidió a la sociedad mexicana hacer su parte y presumir los éxitos de sus deportistas en cualquier evento internacional.

“Los atletas son mi familia y lo que tengo que hacer es dotarles del mayor apoyo y herramientas. Hay que apoyarlos. Los mexicanos amamos el deporte y les damos visibilidad, para que los sigan”, finalizó.