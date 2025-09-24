La Casa De Los Famosos hace que la transmisión del Toluca - Rayados cambie de canal

Este miércoles el Toluca recibe al Monterrey en el estadio Nemesio Diez por la jornada 10 del torneo Apertura 2025; sin embargo, La Casa de los famosos se puso en el camino del partido, al menos en la transmisión.

Lo que estaba pactado para ser transmitido a partir de las 20:00 horas por el Canal 5, se vio afectado por un problema climático que modificó la programación de Televisa.

"La Liga BBVA MX en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido entre Toluca y Rayados iniciará a las 20:20 horas en el estadio Nemesio Diez", publicó la Liga MX en redes sociales.

Mientras tanto, en Televisa anunciaron en vivo que el partido de los Diablos contra la Pandilla no será más transmitido por el canal 5, sino que ahora será visto por el canal 109.

Esto, para no interferir con la programación habitual de La Casa de Los Famosos, en miércoles de nominación.

