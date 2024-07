La broma que hizo Marcelo Bielsa a Maxi Araujo en plena conferencia: Es un jugador vulgar

Con Marcelo Bielsa siempre hay tiempo para las locuras, las reflexiones o las bromas. Hoy la víctima fue Maxi Araujo, jugador del Toluca, en plena conferencia de prensa.

El técnico de la Selección Uruguaya habló previo al compromiso de mañana frente a Colombia y aprovechó para jugarle una broma al extremo de la Celeste.

"El Loco" fue cuestionado sobre el nivel mostrado por el atacante que milita en la Liga MX y el técnico argentino respondió sarcásticamente.

"Es un jugador vulgar que llegó hasta acá producto de la suerte. No creo que pase de ahí. Yo no lo vi, me lo recomendaron", lanzó Bielsa previo al choque en Charlotte, Carolina del Norte.

Luego de las risas en la salde prensa, Marcelo destacó las cualidades del exfutbolista del Puebla.

"En realidad a mí me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área rival al de la propia. Que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades que, como todos, a veces lo consigue y otras no", concluyó.

