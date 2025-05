Katie Ludecky a dejar huella en los Ángeles 2028

Katie Ledecky parece estar nadando contra el tiempo... Pero no para vencerlo, sino para hacer más grande su legado. Con 28 años, la multicampeona olímpica no nada sólo por una medalla más, sino para descubrir nuevas versiones de sí misma.

Y apunta a volver a hacer historia en los que podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 2028.

“Este año he estado muy saludable, entrenando increíble, así que sólo trato de llevarlo día a día y disfrutarlo. No puedes hacer lo mismo año tras año, ¿sabes? Experimento aún con mi edad lo que funciona y lo que no, sabiendo que pequeños cambios pueden tener un gran impacto”, confesó la plusmarquista.

En un deporte donde cada centésima cuenta, Ledecky ha apostado por la salud y el equilibrio mental. No se conforma con el oro del pasado. Busca seguir creciendo, incluso en la cúspide.

Su base de entrenamiento en Florida, junto al renombrado entrenador Anthony Nesty, se ha convertido en un verdadero centro de alto rendimiento.

En el horizonte está Los Ángeles 2028, unos Juegos que no sólo marcarán un regreso olímpico a casa, sino probablemente su último capítulo competitivo.

Ella no lo confirma, pero su mirada lo insinúa: Ese será el escenario donde la leyenda podría escribir su despedida. Y no será triste. Será un cierre lleno de gratitud, de aprendizajes acumulados en la soledad de los entrenamientos, de emociones contenidas tras cada título. Un adiós con la misma elegancia con la que ha nadado a lo largo de más de una década.

Porque, al final, lo que Katie está preparando no es una competencia más. Nelson Vargas