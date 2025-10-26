Karla Nieto y la ilusión de estar en el Mundial 2027: “Queremos cumplir nuestro sueño”

La Selección Mexicana Femenil volverá a jugar contra Nueva Zelanda esta tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de su preparación para las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

La centrocampista del Tricolor Karla Nieto platicó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, de cara al duelo con el equipo de Oceanía y compartió sus impresiones. “Es un rival muy dinámico, que le gusta tener el balón y que le gusta explotar lo mejor de cada una sus jugadoras. Nosotras vamos a salir a proponer de la mejor manera el partido, con todo lo que hemos trabajado durante estos días y vamos a salir al 100% conectadas; sabemos cómo podemos hacerle daño. Seguro será un gran partido y ojalá que sea del agrado de toda la afición”, declaró la del Pachuca.

Estos compromisos amistosos que afrontan las dirigidas por el español Pedro López tienen un propósito: foguearse para estar más cerca de cumplir el objetivo final. “Hemos tenido la oportunidad de jugar contra selecciones de todo tipo y se ve un equipo con ganas de competir, con ganas de salir a ganar, que no tiene miedo, que quiere arriesgar y que va por todo. Queremos cumplir nuestro sueño de estar en un Mundial, para eso estamos trabajando, y creo que se ha visto reflejado en cada uno de los partidos que hemos jugado”, señaló. Nieto reconoció que, al interior del vestuario tricolor, anhelan regresar a una Copa del Mundo, ya que suman dos ediciones (2019 y 2023) sin poder participar; en 2015 fue la última ocasión que la Femenil clasificó al torneo de la FIFA.

“El sueño está ahí, que es estar en el Mundial de Brasil 2027, [pero] vamos paso a paso, viene el primer partido de una eliminatoria y [estamos] enfocadas. Estoy segura de que mis compañeras y yo vamos a trabajar y vamos a conseguir el objetivo de estar en Mundial nuevamente”, aseguró con firmeza la experimentada jugadora.